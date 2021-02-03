Українська
$ 28,06
33,79
  1. Новости политики

"Это тяжелое решение": Зеленский впервые отреагировал на блокировку каналов

3 февраля, 11:03

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент назвал санкции борьбой за правду и независимость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку телеканалов "112", NewsOne, ZIK.

Реклама

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал у себя в Twitter.

По его словам, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", – отметил Зеленский.

В тренде
Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов

Что происходит?

Реклама

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Это не первый раз, когда украинские телеканалы теряют лицензию. В 2019 году "112" временно лишился права на вещание по решению Нацсовета по телерадиовещанию.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, решение СНБО давно зрело в обществе и среди медиа-сообщества. Против такого решения выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его мнению, санкции можно вводить только в случае, если нет нет другого законного способа наказания.

Подробнее о введении санкций против трех украинских телеканалов – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский блокировка каналы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияПолитика
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью Axios
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью AxiosПолитика
Дубинского исключили из фракции
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"Политика
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок "прицепом" к домуЭкономика
Путину не страшны санкции? Зеленский озвучил реальную ситуацию
Путину не страшны санкции? Зеленский озвучил реальную ситуациюПолитика
Рада рассмотрит вопрос легализации оружия: что готовят украинцам
Рада рассмотрит вопрос легализации оружия: что готовят украинцамПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять