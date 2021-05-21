Є один головний пріоритет: Ляшко про перший день роботи в МОЗ

Новий глава відомства прийшов на старе місце роботи – але в МОЗ він не нова людина

Віктор Ляшко під Міністерством охорони здоров'я. Скріншот

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що головний пріоритет його роботи на перші 100 днів – вакцинувати п'ять мільйонів українців.

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Про це він сказав телеканалу "Україна 24" перед входом в МОЗ.

"Вчора було тільки представлення деяким керівникам директоратів (МОЗ), з деякими відділами ввечері залишилися, переговорили. Я всіх їх знаю, я ж тут працюю не перший день", – сказав він.

За його словами, перед ним стоїть серйозне завдання на посаді міністра.

"Мета амбітна поставлена – ввести 10 мільйонів доз, тому працюємо над цим. Саме це пріоритет – за 100 днів", – сказав Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Віктор Ляшко 20 травня у Верховній Раді перед обранням міністром озвучив амбітні плани – він має намір перемогти ковід і забезпечити біологічну безпеку країни.

Тим часом у "Слузі народу" заявили, що можуть через сто днів підняти питання про відставку Ляшко.