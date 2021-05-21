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Є один головний пріоритет: Ляшко про перший день роботи в МОЗ

21 травня, 09:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Новий глава відомства прийшов на старе місце роботи – але в МОЗ він не нова людина

Віктор Ляшко під Міністерством охорони здоров'я. Скріншот

Віктор Ляшко під Міністерством охорони здоров'я. Скріншот

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що головний пріоритет його роботи на перші 100 днів – вакцинувати п'ять мільйонів українців.

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Про це він сказав телеканалу "Україна 24" перед входом в МОЗ.

"Вчора було тільки представлення деяким керівникам директоратів (МОЗ), з деякими відділами ввечері залишилися, переговорили. Я всіх їх знаю, я ж тут працюю не перший день", – сказав він.

За його словами, перед ним стоїть серйозне завдання на посаді міністра.

"Мета амбітна поставлена – ввести 10 мільйонів доз, тому працюємо над цим. Саме це пріоритет – за 100 днів", – сказав Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Віктор Ляшко 20 травня у Верховній Раді перед обранням міністром озвучив амбітні плани – він має намір перемогти ковід і забезпечити біологічну безпеку країни.

Тим часом у "Слузі народу" заявили, що можуть через сто днів підняти питання про відставку Ляшко.

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