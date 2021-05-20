Ляшко озвучив амбітні плани: що обіцяє новий міністр охорони здоров’я

Новий голова МОЗу каже, що у пріоритетах – подолання ковіду та біологічна безпека населення

Віктор Ляшко/скріншот

Призначений міністром охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав пріоритетом роботи на посаді очільника МОЗ подолання COVID-19 і окреслив інші напрямки роботи міністерства.

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Про це повідомляє інформагентство Укрінформ.

"Не скажу сенсації, що пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, що українці могли вакцинуватися, працювати і подорожувати... До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватися від COVID-19, зможуть це зробити", – сказав Ляшко, виступаючи у Верховній Раді.

Також він наголосив, що ще одним пріоритетом роботи МОЗ буде біологічна безпека населення. За його словами, до осені планується переглянути підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози.

Окрім цього, Ляшко наголосив на необхідності власного виробництва імунобіологічних препаратів в Україні та повідомив, що МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів та запропонує стійке державне замовлення на них з тим, щоб інвестори розгорнули в Україні для їх виробництва потужності і пріоритетно надали цю продукцію для внутрішнього ринку.

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Також, за словами новоспеченого голови МОЗ, планується розширення програми "Доступні ліки", впровадження додаткової оплати лікарням за досягнутий результат лікування, а не за факт госпіталізації. До кінця року також планується затвердити низку нових галузевих стандартів.

Нагадаємо, Ляшко дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.

А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що коли Ляшко не виконає обіцянку про вакцинацію 5 млн українців, то буде відправлений у відставку.

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