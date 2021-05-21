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Есть один главный приоритет: Ляшко о первом дне работы в Минздраве

21 мая, 09:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый глава ведомства пришел на старое место работы – в Минздраве он не новый человек

Виктор Ляшко под Министерством здравоохранения. Скриншот

Виктор Ляшко под Министерством здравоохранения. Скриншот

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что главный приоритет его работы на первые 100 дней – вакцинировать пять миллионов украинцев.

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Об этом он сказал телеканалу "Украина 24" перед входом в Минздрав.

"Вчера было только представление некоторым руководителям директоратов (Минздрава), с некоторыми отделами вечером остались, переговорили. Я всех их знаю, я ж тут работаю не первый день", – сказал он.

По его словам, перед ним стоит серьезная задача на посту министра.

"Цель амбициозная поставлена – ввести 10 миллионов доз, поэтому работаем над этим. Именно это приоритет – за 100 дней", – сказал Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Ляшко 20 мая в Верховной Раде перед избранием министром озвучил амбициозные планы – он намерен победить ковид и обеспечить биологическую безопасность страны.

Тем временем в "Слуге народа" заявили, что могут через сто дней поднять вопрос об отставке Ляшко.

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