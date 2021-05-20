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Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомо

20 травня, 11:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Ляшко призначений міністром охорони здоров'я – новини України

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я замість звільненого двома днями раніше Максима Степанова. За проголосували 262 народні депутати.

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17 голосів було проти, 73 нардепи утрималися, 25 – не голосували.

Після голосування Ляшко прийняв присягу міністра.

Що відомо про Віктора Ляшка

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Новому главі МОЗ – 41 рік, він родом з Полісся, з с. Осова Дубровицького району Рівненської області. Є заслуженим лікарем України.

2003-го закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

З 2003 по 2010 рік працював в системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області.

2014 року Ляшко став головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні".

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2015 року закінчив навчання на факультеті "Державне управління в галузі охорони здоров'я" Національної академії державного управління при президенті України. Отримав ступінь магістра в сфері охорони здоров'я.

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2017 року пройшов Барселонський курс ВООЗ щодо посилення систем охорони здоров'я для поліпшення контролю і лікування туберкульозу.

2018-2019 років працював у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

11 березня 2020 року Віктор Ляшко був призначений головним державним санітарним лікарем України.

Новоспечений міністр одружений і має одну дитину: дружина Ірина, дочка – Дарина.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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А вже 19 травня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Ляшко вже дав гучна обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.

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