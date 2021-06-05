Ще раз і ми вийдемо за ефір! Данілов відповів Ляшко на "дебільні заяви"

Під час ефіру ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" екс-нардеп Олег Ляшко назвав заяви секретаря РНБО Олексія Данілова "дебільними", і через які на фронті гинуть українці.

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Ляшко вважає, що не можна звинувачувати партнерів в тому, що відбувається з Україною.

"Ви звинувачуєте Німеччину в тому, що вона будує "Північний потік – 2". Я абсолютно "за", що Німеччина керується своїми особистими інтересами. Але скажіть, чи є у нас право звинувачувати Німеччину в тому, що вона будує собі газопровід, коли Україна півтора року при вашій владі купує російську і білоруську електрику? Мільярди гривень заплатили Путінському режиму. Скажіть, будь ласка, якщо ви не хочете, щоб німці купували газ, чому ви купуєте російську електрику?", – запитав Ляшко у Данілова.

Він також запитав у Данілова, чи вважає той, що Франція і Німеччина винні в невиконанні Мінських домовленостей, а не Росія, чи винні Франція і Німеччина, що Україна не отримала членство в НАТО: "На себе в дзеркало дивитися треба. Тому що такі звинувачення ведуть до одного – до втрати партнерів... Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви".

На що Данілов відповів: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження, ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом. Це ви будете там у Верховній Раді кричати, сіно їсти, або що ви там робили".

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Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині заявив, що німецька влада не поділяє бачення України щодо вступу в НАТО, оскільки побоюються, що таким чином нібито можна спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, президент Зеленський вважає, що Німеччина і Франція дотримуються занадто обережної дипломатії в "нормандському форматі", і на останній зустрічі їх представники навіть побоялися чітко назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.