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Німеччина боїться спровокувати Путіна, тому не бачить Україну в НАТО – посол

3 червня, 11:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив Андрій Мельник, Україна зможе досягти безпеки тільки тоді, коли стане членом НАТО

Німеччина не поділяє бачення України щодо вступу в НАТО, оскільки побоюється, що таким чином нібито можна спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

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Про це в інтерв'ю журналу loyal заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"На жаль, наші німецькі партнери не поділяють це бачення, тому що вони побоюються, що таким чином нібито зможуть спровокувати Путіна. Однак ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід'ємною складовою західної спільноти цінностей, в НАТО і Європейський Союз відповідає інтересам ФРН", – заявив він.

За його словами, Україна зможе досягти безпеки тільки тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу.

До речі, на 4 червня призначили засідання РНБО, серед головних тем – співпраця з НАТО та санкції проти білоруських громадян і підприємств:

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Нагадаємо, президент України вважає, що Німеччина і Франція дотримуються занадто обережної дипломатії в "нормандському форматі", і на останній зустрічі їх представники навіть побоялися чітко назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Ми також повідомляли, що міністри закордонних справ і оборони країн НАТО обговорять 1 червня ситуації в Україні та Білорусі.

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