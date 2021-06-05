Еще раз и мы выйдем за эфир! Данилов ответил Ляшко на "дебильные заявления"

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" экс-нардеп Олег Ляшко назвал заявления секретаря СНБО Алексея Данилова "дебильными", и из-за которых на фронте гибнут украинцы.

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Ляшко считает, что нельзя обвинять партнеров в том, что происходит с Украиной.

"Вы обвиняете Германию в том, что она строит "Северный поток – 2". Я абсолютно "за", что Германия руководствуется своими личными интересами. Но скажите, есть ли у нас право обвинять Германию в том, что она строит себе газопровод, когда Украина полтора года при вашей власти покупает российскую и белорусскую электрику? Миллиарды гривен заплатили Путинскому режиму. Скажите, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы немцы покупали газ, почему вы покупаете российское электричество?", – спросил Ляшко у Данилова.

Он спросил у Данилова, считает ли тот, что Франция и Германия виноваты в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия, виноваты ли Франция и Германия, что Украина не получила членство в НАТО: "На себя в зеркало смотреть надо. Потому что такие обвинения ведут к одному – к потере партнеров... Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".

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На что Данилов ответил: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание, мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Это вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что вы там делали".