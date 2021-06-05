Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости политики

Еще раз и мы выйдем за эфир! Данилов ответил Ляшко на "дебильные заявления"

5 июня, 00:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" экс-нардеп Олег Ляшко назвал заявления секретаря СНБО Алексея Данилова "дебильными", и из-за которых на фронте гибнут украинцы.

Реклама

Ляшко считает, что нельзя обвинять партнеров в том, что происходит с Украиной.

"Вы обвиняете Германию в том, что она строит "Северный поток – 2". Я абсолютно "за", что Германия руководствуется своими личными интересами. Но скажите, есть ли у нас право обвинять Германию в том, что она строит себе газопровод, когда Украина полтора года при вашей власти покупает российскую и белорусскую электрику? Миллиарды гривен заплатили Путинскому режиму. Скажите, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы немцы покупали газ, почему вы покупаете российское электричество?", – спросил Ляшко у Данилова.

Он спросил у Данилова, считает ли тот, что Франция и Германия виноваты в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия, виноваты ли Франция и Германия, что Украина не получила членство в НАТО: "На себя в зеркало смотреть надо. Потому что такие обвинения ведут к одному – к потере партнеров... Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".

В тренде
Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО
Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

На что Данилов ответил: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание, мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Это вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что вы там делали".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Большая ревизия в Конча-Заспе: первые 20 человек покидают госимения – о ком речь
Большая ревизия в Конча-Заспе: первые 20 человек покидают госимения – о ком речьВласть
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию Крыма
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию КрымаДругие страны
"Лукашенко будет больно": Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в БеларусьВласть
Воры в законе, выселение из Конча-Заспы и олигархи на референдуме. Главное из видеообращения Зеленского
Воры в законе, выселение из Конча-Заспы и олигархи на референдуме. Главное из видеообращения ЗеленскогоВласть
Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО
Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБОВласть
"Мы не признаем Лукашенко": в "Слуге народа" пригрозили Беларуси за полеты в КрымВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять