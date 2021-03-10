Київ вдячний Парижу та Берліну за зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої двадцятки". Віднині консультації в такому складі відбуватимуться регулярно.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Єрмак розповів дипломатам G20 про ситуацію на Донбасі і звернув увагу, що віднедавна режим тиші дедалі частіше порушується з боку супротивника, через що Україна втрачає своїх захисників.

Керівник ОП наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у Нормандському та Мінському форматах.

Єрмак подякував Франції та Німеччині за їхні пропозиції та зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі і повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту.

В тренді Єрмак зустрівся із послами країн G20 і анонсував переговори в "нормандському" форматі

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Керівник ОП розповів дипломатам про проведення в Україні напередодні 30-річчя незалежності установчого саміту Кримської платформи і висловив сподівання на присутність на ньому великої кількості партнерів і друзів України.

За словами Єрмака, Київ з великою перспективою дивиться на розширення дипломатичних, політичних, економічних горизонтів взаємодії з країнами "Великої двадцятки". Він запропонував розглянути можливості та нові варіанти участі України у регіональних форматах для більшої інтеграції із сусідніми європейськими державами, налагодити роботу з сусідами на Чорному морі на найвищому рівні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель взяла до уваги заяву президента Володимира Зеленського, який висловив готовність провести зустрічі окремо з кожним із лідерів "Нормандської четвірки".

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кремлі теж відреагували на можливу двосторонню зустріч президентів України і Росії, якщо "нормандський саміт" зірветься. Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським.

Відео: Сьогодні

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