У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із Зеленським

Президент України озвучив план Б на випадок провалу нормандського формату, але у Путіна від нього не в захваті

Після заяви президента Володимира Зеленського про можливі зустрічі окремо з кожним із лідерів "Нормандської четвірки", у Кремлі поставили умову для переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Реклама

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Кремлі пояснили, в якому випадку Путін може погодитися на зустріч із Зеленським.

"Будь-яка зустріч, тим більше на вищому рівні, повинна бути добре підготовлена. І в даному випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей. Президент РФ ніколи не відкидає апріорі будь-які зустрічі, тим більше зустрічі, які можуть бути результативними і можуть принести користь всім", – сказав Пєсков і додав, що мова йде про домовленості паризького саміту.

Він цинічно додав, що Путін є прихильником діалогу і нібито він доклав чимало зусиль для стабілізації ситуації на Донбасі.

Реклама

Як відомо, лідери Франції, Німеччини, України та Росії ніяк не можуть провести черговий "нормандський саміт" у Берліні, який спочатку планувався ще на квітень минулого року. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що саме Росія блокує зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама