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У Меркель відреагували на заяву Зеленського про зустріч "Нормандської четвірки"

10 березня, 17:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні український лідер озвучив план Б на випадок, якщо зірветься нормандський саміт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель взяла до уваги заяву президента України Володимира Зеленського, який висловив готовність провести зустрічі окремо з кожним із лідерів "Нормандської четвірки".

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Про це заявив представник німецького уряду, передає ТАСС.

"Уряд ФРН взяв до відома заяви українського президента. Канцлер (Ангела Меркель) знаходиться у регулярному контакті з президентом Зеленським та іншими учасниками "нормандського формату", – заявили в Кабміні ФРН.

При цьому він відмовився назвати, коли може бути зустріч "Нормандської четвірки" або "двохсторонка" Зеленського з Меркель, зазначивши, що "своєчасно проінформує" про це.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кремлі теж відреагували на можливу двосторонню зустріч президентів України і Росії, якщо "нормандський саміт" зірветься. Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським.

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Тим часом Франція і Німеччина запропонували новий мирний план щодо Донбасу, про що напередодні оголосив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Цей документ буде представлений до кінця березня. У той же час у Кремлі запевняють, що нічого не знають про цей план.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Німеччина Володимир Зеленський Ангела Меркель Нормандська четвірка нормандський формат
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