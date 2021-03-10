Киев благодарен Парижу и Берлину за усилия в вопросе достижения мира на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки". Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

Ермак рассказал дипломатам G20 о ситуации на Донбассе и обратил внимание, что недавно режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.

Руководитель ОП подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

Ермак поблагодарил Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе и сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств – участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.

В тренде Ермак встретился с послами стран G20 и анонсировал переговоры в "нормандском" формате

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Руководитель ОП рассказал дипломатам о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы и выразил надежду на присутствие на нем большого количества партнеров и друзей Украины.

По словам Ермака, Киев с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки". Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приняла во внимание заявление президента Владимира Зеленского, который выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров "Нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле тоже отреагировали на возможную двустороннюю встречу президентов Украины и России, если "нормандский саммит" сорвется. Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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