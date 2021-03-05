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Єрмак пояснив, як змусити Росію припинити війну

5 березня, 17:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз жодне питання щодо Донбасу не рухається вперед, Москва все блокує

Переговори щодо Донбасу фактично заблоковані Росією і Захід повинен допомогти Україні – розробити свій мирний план і натиснути на Росію.

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Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з експертами та журналістами, організованого аналітичним центром European Policy Centre, передає ОПУ.

За його словами, жодне питання щодо Донбасу зараз не рухається вперед. І принципова консолідована позиція європейських партнерів, у тому числі і США, дійсно може дати результат.

"Сьогодні час нарешті сказати, що якщо ви дійсно хочете припинити війну – ось план на столі. Готова пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо кластерів або, я б сказав, логічних кроків, на базі яких можливо створити дорожню карту припинення війни. Це проговорено. І ми чекаємо на відповідь від Російської Федерації. І якщо вони будуть чути про це кожного дня, і не лише від України, ми зможемо досягти такого потрібного миру в центрі Європи", – сказав Єрмак.

Глава ОПУ констатував, що перемир'я на Донбасі хитке, але попередив, що ЗСУ на будь-які загострення або загрозу життю даватимуть відсіч бойовикам.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно окупаційна адміністрація "ДНР" дозволила своїм бойовикам на передовій стріляти по українських військових, тим самим офіційно вийшовши з перемир'я. На це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ відповідатимуть дзеркально.

Відео: Сьогодні

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Росія захід війна на Донбасі Андрей Ермак

Джерело: Сьогодні

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