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Ермак объяснил, как заставить Россию прекратить войну

5 марта, 17:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас ни один вопрос по Донбассу не двигается вперед, Москва все блокирует

Переговоры по Донбассу фактически заблокированы Россией и Запад должен помочь Украине – разработать свой мирный план и надавить на Россию.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного аналитическим центром European Policy Centre, передает ОПУ.

По его словам, ни один вопрос по Донбассу сейчас не двигается вперед. И принципиальная консолидированная позиция европейских партнеров, в том числе и США, действительно может дать результат.

"Сегодня время наконец сказать, что, если вы действительно хотите прекратить войну – вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров в отношении кластеров или, я бы сказал, логических шагов, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого необходимого мира в центре Европы", – сказал Ермак.

Глава ОПУ констатировал, что перемирие на Донбассе шаткое, но предупредил, что ВСУ на какие-либо обострения или угрозу жизни будут давать отпор боевикам.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно оккупационная администрация "ДНР" разрешила своим боевикам на передовой стрелять по украинским военным, тем самым официально выйдя из перемирия. На это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на нарушение перемирия ВСУ будут отвечать зеркально.

Видео: Сегодня

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Россия запад война на Донбассе Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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