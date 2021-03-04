Кравчук про порушення перемир'я на Донбасі: Будемо діяти дзеркально

Україна не спостерігатиме, як вбивають її військових

Якщо російські окупаційні сили порушуватимуть режим припинення вогню на Донбасі, в України не буде іншого виходу, як відкривати вогонь у відповідь.

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Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає "Суспільне".

"Якщо вони діятимуть таким чином, відкриватимуть вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація – це війна", – сказав Кравчук.

Голова української делегації наголосив, що за порушення мирних домовленостей повністю відповідальні незаконні збройні угруповання.

"Вони не будуть виконувати Мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Усі доходять висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", – заявив Кравчук.

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Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що окупаційна влада так званої "ДНР" дозволила своїм бойовикам відкривати вогонь по позиціях військових ЗСУ.

Ми також повідомляли, що голова української делегації Леонід Кравчук на засіданні ТКГ у середу висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.

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