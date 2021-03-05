Кулеба про переговори щодо Донбасу: Абсурд Росії вийшов на топ-рівень

Від російської сторони на переговорах йде лише суцільний деструктив

Росія останнім часом особливо активно саботує переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи, доводять мирний процес до абсурду. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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На питання журналіста, чи планується змінювати місце проведення засідань ТКГ, міністр зазначив, що проблема в іншому.

"Через позицію Росії Тристороння контактна група дедалі більше нагадує театр абсурду, де РФ і представники т.зв. "ЛНР" і "ДНР" водять ситуацію по колу. Вдаються до якихось абсурдних аргументів під час дискусій, аби затягувати процес і не приймати рішень", – заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що, незважаючи на всі зусилля України, від російської сторони йде лише суцільний деструктив і спроби перекласти відповідальність на Київ.

"Не те що б це було щось нове, чого б ми не знали, але за останні сім років конфлікту тепер це вийшло просто на якийсь топ-рівень", – додав міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно окупаційна адміністрація "ДНР" дозволила своїм бойовикам на передовій стріляти по українських військових, тим самим офіційно вийшовши з перемир'я. На це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ будуть відповідати дзеркально.

При цьому у Кремлі назвали "червону лінію" для Росії щодо Донбасу.

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