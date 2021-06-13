"Його в дебатах може з'їсти будь-хто": Саакашвілі присоромив Путіна

У господаря Кремля немає шансів в дебатах з Байденом – Саакашвілі переконався в цьому на власному досвіді

Міхеїл Саакашвілі і Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі напередодні саміту Росія-США заявив, що президент РФ Володимир Путін зовсім не вміє дебатувати, і впевнений, що господар Кремля не впорався б навіть з рядовим конгресменом, не те що з американським президентом. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Він вважає, що у Путіна немає шансів в дебатах із Байденом, і переконався в цьому навіть на власному досвіді.

"Путін не дебатер. Я багато разів дебатував з Путіним. Його в дебатах може з'їсти будь-хто – він не вміє ось так дебатувати. Він у спонтанних ситуаціях розгублюється. Йому треба готуватися, у нього є бульдожа хватка, у нього є інші якості – довгостроково вміє не відставати, весь час кусається, "наїжджає". Але дебатувати не вміє. Він же не продукт демократичної культури. Байден, це продукт до мозку і кісток демократичної культури дебатів, культури демократії. Путін не може перемогти не те що Байдена, але й будь-якого конгресмена в будь-яких дебатах", – сказав Саакашвілі.

Як ми вже писали, Саакашвілі порівняв зустріч Трампа з Путіним 2018 року з майбутніми переговорами Байден – Путін.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Однією з головних тем стане українських питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.