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"Его в дебатах может съесть любой": Саакашвили пристыдил Путина

13 июня 2021 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У хозяина Кремля нет шансов в дебатах с Байденом – Саакашвили убедился в этом на собственном опыте

Михеил Саакашвили и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Михеил Саакашвили и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили накануне саммита Россия-США заявил, что президент РФ Владимир Путин совершенно не умеет дебатировать, и уверен, что хозяин Кремля не справился бы даже с рядовым конгрессменом, не то что с американским президентом. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он считает, что у Путина нет шансов в дебатах с Байденом, и убедился в этом даже на собственном опыте.

"Путин не дебатер. Я много раз дебатировал с Путиным. Его в дебатах может съесть любой – он не умеет вот так дебатировать. Он в спонтанных ситуациях теряется. Ему надо готовиться, у него есть бульдожья хватка, у него есть другие качества – долгосрочно умеет не отставать, все время кусается, "наезжает". Но дебатировать не умеет. Он же не продукт демократической культуры. Байден, это продукт до мозга и костей демократической культуры дебатов, культуры демократии. Путин не может победить не то что Байдена, но и любого конгрессмена в любых дебатах", – сказал Саакашвили.

Как мы уже писали, Саакашвили сравнил встречу Трампа с Путиным 2018 года с будущими переговорами Байден – Путин.

Напомним, президенты США и России встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня. Одной из главных тем станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.

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