Думали, молодий і недосвідчений: Резніков розповів, як Росія недооцінила Зеленського

За останній рік динаміка переговорів, їхня тональність дуже змінилася. Міністр пояснив, що сталося

Росія недооцінила президента Володимира Зеленського та його команду, що яскраво демонструє поведінку Москви і зміну риторики в переговорах з Києвом. Кремль не зміг "голим руками" взяти нову українську владу. Про це розповів в інтерв'ю Українській правді віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він зазначив, що до Паризького саміту "Нормандської четвірки" в 2019 роців Кремлі були впевнені, що з новим президентом України проблем не буде і навіть погодилися на обмін полоненими, досить тривале перемир'я.

Але за останній рік динаміка переговорів, їхня тональність дуже змінилася: мирний процес почав блокуватися Москвою, зупинені обміни, зірваний режим припинення вогню.

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"У них змінилася риторика, тому що головні фігуранти процесу, перемовники з Кремля, дали завищені очікування своєму патрону (Путіну), що вони от зараз дуже легко зроблять цей "донбаський кейс". Вони недооцінили українську сторону. Вони думали, що молодий президент поки недосвідчений в цих питаннях, біля нього недосвідчена команда радників, які ніколи не займались ні політикою, ні дипломатією, – зараз ми легенько їх зробимо. А воно не сталося, як їм гадалося, процес пішов не так, як їм хотілося", – пояснив Резніков.

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Як ми вже писали, Резніков заявляв, що великої війни з Росією не буде.

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