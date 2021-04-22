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Думали, молодий і недосвідчений: Резніков розповів, як Росія недооцінила Зеленського

22 квітня, 16:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За останній рік динаміка переговорів, їхня тональність дуже змінилася. Міністр пояснив, що сталося

Росія недооцінила президента Володимира Зеленського та його команду, що яскраво демонструє поведінку Москви і зміну риторики в переговорах з Києвом. Кремль не зміг "голим руками" взяти нову українську владу. Про це розповів в інтерв'ю Українській правді віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він зазначив, що до Паризького саміту "Нормандської четвірки" в 2019 роців Кремлі були впевнені, що з новим президентом України проблем не буде і навіть погодилися на обмін полоненими, досить тривале перемир'я.

Але за останній рік динаміка переговорів, їхня тональність дуже змінилася: мирний процес почав блокуватися Москвою, зупинені обміни, зірваний режим припинення вогню.

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"У них змінилася риторика, тому що головні фігуранти процесу, перемовники з Кремля, дали завищені очікування своєму патрону (Путіну), що вони от зараз дуже легко зроблять цей "донбаський кейс". Вони недооцінили українську сторону. Вони думали, що молодий президент поки недосвідчений в цих питаннях, біля нього недосвідчена команда радників, які ніколи не займались ні політикою, ні дипломатією, – зараз ми легенько їх зробимо. А воно не сталося, як їм гадалося, процес пішов не так, як їм хотілося", – пояснив Резніков.

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Як ми вже писали, Резніков заявляв, що великої війни з Росією не буде.

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Росія Володимир Зеленський Олексій Резніков
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