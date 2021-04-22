Резніков: Війни з Росією не буде – у нас зараз городи за графіком

Незважаючи на величезне скупчення військ поблизу українських кордонів, масштабної війни з Росією у нас не буде. Таку впевненість висловив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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Під час візиту до Миколаєва він сказав на брифінгу, що зараз суспільство занепокоєне діями Росії поблизу наших кордонів, проте заспокоїв українців.

"Війни не буде, її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком. Потрібно займатися мирним життям кожному, хто живе в Україні, і маю надію, що такі ж настрої і у росіян", – сказав Резніков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Євросоюзі заявили, що РФ стягнула до кордону України найбільшу в історії групу військ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія розмістила близько 150 тисяч солдатів. А в Офісі президента озвучували причину, навіщо Путін підтягнув війська до України.

Відео: Сьогодні

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