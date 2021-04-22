Воду в Крим навіть силою не отримають: Резніков остудив запал Росії

Росії для відновлення водопостачання потрібно захопити чи не половину України, і тут на окупантів чекають великі проблеми

В окупованому Криму тривають проблеми з водою, тому існує можливість нападу Росії з півдня. Але агресору не відновити водопостачання півострова навіть із застосуванням військової сили.

Реклама

Про це сказав в інтерв'ю Українській правді віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Росії для відновлення водопостачання потрібно захопити чи не половину України, що нереально.

"Але не треба забувати, що цей канал (Північно-Кримський канал) рукотворний, він не є природним. Його легко було свого часу зруйнувати, тому що він рукотворний. І він тягнеться від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться до Дніпра доходити? На північ країни, щоб всюди контролювати цю воду? Це нереально. Це половину країни треба захопити", – зазначив Резніков.

Читайте також: Резніков розповів, що буде, якщо Росія попросить пустити воду в Крим

В тренді На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон

Реклама

Він вважає, що Москва навряд чи зможе виділити необхідну кількість військ для захоплення півдня України.

"Ви ж знаєте, що захищаючись, досить мати менший склад. У нас з вами офіційний контингент – 250 000, публічні дані наших Збройних сил. Плюс 50 000 Нацгвардії. Плюс додайте сюди тих, хто вже через фронт пройшли, якщо не помиляюся, 460 000 наших громадян... Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть силовим способом. Їм доведеться пролити кров російських солдатів", – віцепрем'єр.

Раніше екссекретар Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявляв, що Росія може захопити Північно-Кримський канал, але все одно залишиться без води.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Україна перекрила воду до окупованого Криму. На кордоні материкової України з окупованим півостровом звели дамбу. Однак вона має заслінку, яку в будь-який момент можна відкрити. Тому коли Крим повернеться в Україну, вода наповнить 300 кілометрів Північно-Кримського каналу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама