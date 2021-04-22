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Думали, молодой и неопытный: Резников рассказал, как Россия недооценила Зеленского

22 апреля, 16:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последний год динамика переговоров, их тональность очень изменилась. Министр объяснил, что произошло

Россия недооценила президента Владимира Зеленского и его команду, что ярко демонстрирует поведение Москвы и изменение риторики в переговорах с Киевом. Кремль не смог "голым руками" взять новую украинскую власть. Об этом рассказал в интервью Украинской правде вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он отметил, что до Парижского саммита "Нормандской четверки" в 2019 году в Кремле были уверены, что с новым президентом Украины проблем не будет и даже согласились на обмен пленными, достаточно длительное перемирие.

Но за последний год динамика переговоров, их тональность очень изменилась: мирный процесс начал блокироваться Москвой, остановлены обмены, сорван режим прекращения огня.

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"У них изменилась риторика, потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля дали завышенные ожидания своему патрону (Путину), что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс". Они недооценили украинскую сторону. Они думали, что молодой президент пока неопытный в этих вопросах, у него неопытная команда советников, которые никогда не занимались ни политикой, ни дипломатией, – сейчас мы легко их сделаем. А оно не произошло, как им думалось, процесс пошел не так, как им хотелось", – объяснил Резников.

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Как мы уже писали, Резников заявлял, что большой войны с Россией не будет.

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Россия Владимир Зеленский Алексей Резников
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