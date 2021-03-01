Дубінський вилетів на "зустрічку" і врізався у "Джип", є постраждалі – ЗМІ

Народний депутат Олександр Дубінський у Львівській області потрапив у ДТП сьогодні вранці. Про це повідомляє Слово і діло з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що аварія трапилася рано вранці, о 6:20, на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.
Нардеп їхав за кермом Toyota, але в якийсь момент не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з Jeep, в якому водій і пасажир отримали пошкодження і їх відвезли в лікарню.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 лютого на засіданні фракції "Слуга народу" було прийнято рішення про виключення Дубінського, а наступного дня вже в Раді офіційно оголосили, що він більше не "слуга народу".
А почалося все з того, що спочатку США ввели санкції проти Дубінського і ще деяких громадян України за втручання у американські вибори. А днями в "Слузі народу" неофіційно заявляли, що їх колегу виключають нібито не стільки за санкції, скільки за хамство стосовно президента України під час останніх його виступів на ТБ.
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