Дубінський вилетів на "зустрічку" і врізався у "Джип", є постраждалі – ЗМІ

У поліції розповіли, де і коли сталася аварія за участю депутата

Народний депутат Олександр Дубінський у Львівській області потрапив у ДТП сьогодні вранці. Про це повідомляє Слово і діло з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Реклама

Зазначається, що аварія трапилася рано вранці, о 6:20, на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Нардеп їхав за кермом Toyota, але в якийсь момент не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з Jeep, в якому водій і пасажир отримали пошкодження і їх відвезли в лікарню.

В тренді Разумков мало що знає про вакцину Covishield: почув про неї кілька днів тому

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 лютого на засіданні фракції "Слуга народу" було прийнято рішення про виключення Дубінського, а наступного дня вже в Раді офіційно оголосили, що він більше не "слуга народу".

Відео: Сьогодні

А почалося все з того, що спочатку США ввели санкції проти Дубінського і ще деяких громадян України за втручання у американські вибори. А днями в "Слузі народу" неофіційно заявляли, що їх колегу виключають нібито не стільки за санкції, скільки за хамство стосовно президента України під час останніх його виступів на ТБ.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама