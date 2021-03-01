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Дубинский вылетел на "встречку" и врезался в "Джип", есть пострадавшие – СМИ

1 марта, 12:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В полиции рассказали, где и когда произошла авария с участием депутата

Народный депутат Александр Дубинский во Львовской области попал в ДТП сегодня утром. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что авария случилась рано утром, в 6:20, на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Нардеп ехал за рулем Toyota, но в какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с Jeep, в котором водитель и пассажир получили повреждения и их отвезли в больницу.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение об исключении Дубинского, а на следующий день уже в Раде официально объявили, что он больше не "слуга народа".

Видео: Сегодня

А началось все с того, что сначала США ввели санкции против Дубинского и еще некоторых граждан Украины за вмешательство в американские выборы. А на днях в "Слуге народа" неофициально заявляли, что их коллегу исключают якобы не столько за санкции, сколько за хамство в отношении президента Украины во время последних его выступлений на ТВ.

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ДТП Александр Дубинский
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