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  1. Політика

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

1 лютого, 18:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За виключення проголосували 198 нардепів

Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

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За виключення проголосували 198 нардепів, 29 – проти, 19 – утрималися.

Згідно з повідомленням його колеги Ольги Василевської-Смаглюк в Telegram-каналі, це було найкоротше засідання фракції "Слуга народу".

За словами самого Дубынського, це був чистий фарс і маніпуляція, а не голосування.

"Пройдено всі "червоні лінії у фракції. Ми побачили справжні обличчя політичних акторів, і в Офісі президента, і в українському парламенті, і чудово розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був потрібен конкретним людям для отримання конкретних політичних дивідендів і вирішення своїх проблем", – заявив нардеп журналістам після голосування у фракції.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, серед них нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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Фракція "Слуга народу" мала зібратися після локдауну, щоб обговорити питання, як реагувати на санкції проти Дубінського.

Також нагадаємо, у грудні-2019 НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Дубінського та інших депутатів від "Слуги народу" – Олександра Юрченка та Андрія Холодова, через лобіювання в особистих інтересах поправки, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам.

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фракція виключення слуга народа Александр Дубинский

Джерело: Сьогодні

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