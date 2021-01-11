Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, і чотири інформаційних ресурса до списку санкцій за втручання в американські вибори.
Про це повідомляє пресслужба американського відомства.
Список громадян:
- Олександр Дубинський;
- Дмитро Ковальчук;
- Костянтин Кулик;
- Олександр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрій Теліженко;
- Петро Журавель.
Інформаційні ресурси:
- ТОВ "Ера-Медіа";
- інформагентство Only News;
- Nabuleaks;
- ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медіа").
У Мінфіні США зазначають, що з 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ опублікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. Сам же Деркач в списку санкцій ще з 2020-го. Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.
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