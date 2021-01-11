Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

Під американські санкції потрапили люди, пов'язані з нардепом Деркачем

Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, і чотири інформаційних ресурса до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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Про це повідомляє пресслужба американського відомства.

Список громадян:

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Олександр Дубинський;

Дмитро Ковальчук;

Костянтин Кулик;

Олександр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрій Теліженко;

Петро Журавель.

Інформаційні ресурси:

ТОВ "Ера-Медіа";

інформагентство Only News;

Nabuleaks;

ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медіа").

У Мінфіні США зазначають, що з 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ опублікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. Сам же Деркач в списку санкцій ще з 2020-го. Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.

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