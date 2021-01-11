Русский
$ 28,28
34,91
  1. Політика

Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

11 січня, 19:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Під американські санкції потрапили люди, пов'язані з нардепом Деркачем

Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, і чотири інформаційних ресурса до списку санкцій за втручання в американські вибори.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба американського відомства.

Список громадян:

В тренді
Зеленський покатався в Буковелі: фото з українцями
  • Олександр Дубинський;
  • Дмитро Ковальчук;
  • Костянтин Кулик;
  • Олександр Онищенко;
  • Антон Симоненко;
  • Андрій Теліженко;
  • Петро Журавель.

Інформаційні ресурси:

  • ТОВ "Ера-Медіа";
  • інформагентство Only News;
  • Nabuleaks;
  • ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медіа").

У Мінфіні США зазначають, що з 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ опублікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. Сам же Деркач в списку санкцій ще з 2020-го. Після цього в США назвали нардепа Деркача російським агентом.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США санкції Деркач Дубинський

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до владиПолітика
Двоє
Двоє "слуг народу" обзавелися позашляховиками: які "тачки" з'явилися у нардепівПолітика
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхти
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхтиПолітика
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працюватиЕкономіка
Арестович: Україна пропонує Росії
Арестович: Україна пропонує Росії "золотий міст" на вихід з ДонбасуПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти