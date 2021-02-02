Дубінський офіційно виключений з фракції "Слуга народу"

Народний депутат Олександр Дубінський офіційно виключенийз фракції "Слуга народу". Про це оголосив на сьогоднішньому пленарному засіданні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Згідно зі статтею 60 Регламенту Верховної Ради, згідно із рішенням депутатської фракції "Слуга народу" від 1 лютого, повідомляю про виключення народного депутата Дубінського Олександра Анатолійовича зі складу фракції "Слуга народу", – зачитав голова парламенту.

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Сам нардеп з посмішкою сприйняв це оголошення. Тепер він став позафракційним.

Як повідомляли новини "Сьогодні", після рішення "слуг народу" на засіданні фракції також обговорюватимуть можливість виключення Дубінського з партії.

Нагадаємо, що почалося все з того, що спочатку США ввели санкції проти Дубінського і ще деяких громадян Україниза втручання у американські вибори. А днями в "Слузі народу" неофіційно заявляли, що їх колегу виключають нібито не стільки за санкції, скільки за хамство стосовно президента України під час останніх його виступів на ТБ.

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