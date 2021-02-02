"Слуга народу" обговорить виключення Дубінського з партії

На найближчому засіданні партії "Слуга народу" буде винесене питання членства в ній виключеного 1 лютого з парламентської фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США за втручання в американські вибори.

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Про це повідомила депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Зараз Дубінський очолює осередок "Слуги народу" в Київській області.

Верещук, яка сама не є членом партії "Слуга народу", розповіла, що ставила запитання про членство Дубінського голові партії Олександру Корнієнку.

"Найближчим часом відбудуться збори членів партії і це питання (виключення Дубінського з партії. – Ред.) також буде вирішуватися", – розповіла депутат.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема й нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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