Дають приклад всьому світу. "Слуги народу" на китайському ТБ розхвалили комуністів (відео)

Арахамія і Корнієнко знялися у вітальному ролику з нагоди 100-річчя Компартії КНР

Корнієнко та Арахамія розповіли про своє захоплення Комуністичною партією Китаю / Фото: колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава політпартії Олександр Корнієнко в ефірі китайського телебачення заявили, що підтримують ініціативи, які пропонує в країні Комуністична партія.

Відео з'явилося на каналі CCTV .

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Коментарі "слуг" увійшли в вітальний відеоролик, який був підготовлений з нагоди 100-річчя Компартії КНР. У ньому Арахамія звернувся російською мовою і зізнався, що "китайський приклад – унікальний".

"Мені посол Китаю подарував збірник, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу і всього світу – це горизонт планування", – поділився думкою Арахамія.

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А Корнієнко в своєму виступі говорить українською мовою. Він заявив, що Китайська Народна Республіка продемонструвала приклад того, "як за короткий строк можна побороти бідність і забезпечити всім громадянам високий рівень соціальних гарантій".

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"Ті темпи економічного зростання, які демонструє КНР під керівництвом Комуністичної партії і її керівників, дають приклад всьому світу, як треба вибудовувати гармонійні відносини з партнерами в світі", – сказав він.

Нагадаємо, що 7 липня в китайських державних ЗМІ вийшло інтерв'ю з Арахамія. Він заявив, що принципи "Слуги народу" і КПК збігаються, оскільки їх гаслом є служіння народу, а також висловив надію, що Україна скористається "позитивним досвідом Китаю в області економічного розвитку".

Нагадаємо, не так давно Арахамія потрапив в інший скандал, зневажливо відгукнувшись про авторів української Конституції Степана Хмару і колишнього генпрокурора Віктора Шишкіна.