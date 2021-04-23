Чого Україні чекати від Путіна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Політики також будуть розбиратися, чому слуга народу Шевченко поїхав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток агресії Росії проти України, і як далеко піде російський президент Володимир Путін.

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Також політики будуть розбиратися, чому народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком. А ще обговорять, що означає, коли росіяни говорять: "Повернемо Харків".

У програмі представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера", чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.

Гостями студії стануть:

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

, президент України (1991-1994); Олексій Резніков , віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Сергій Куніцин , голова Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;

, голова Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента; Олександр Корнієнко , глава партії "Слуга народу";

, глава партії "Слуга народу"; Наталія Королевська , народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Олександр Трухін , народний депутат від "Слуги народу";

, народний депутат від "Слуги народу"; Олексій Гончаренко , народний депутат від "Європейської солідарності";

, народний депутат від "Європейської солідарності"; Євген Шевченко , народний депутат від "Слуги народу";

, народний депутат від "Слуги народу"; Ігор Терехов , в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради; Павло Латушко , міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі; Дмитро Гудков , депутат Держдуми РФ (2011-2016);

, депутат Держдуми РФ (2011-2016); Дмитро Гордон , засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

, засновник інтернет-видання "ГОРДОН"; Христо Грозєв , журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

, журналіст-розслідувач видання Bellingcat; Сергій Щербина , головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";

, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна"; Василь Воскобойник , президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування; Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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