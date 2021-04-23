Чого Україні чекати від Путіна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток агресії Росії проти України, і як далеко піде російський президент Володимир Путін.
Також політики будуть розбиратися, чому народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком. А ще обговорять, що означає, коли росіяни говорять: "Повернемо Харків".
У програмі представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера", чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.
Гостями студії стануть:
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;
- Олександр Корнієнко, глава партії "Слуга народу";
- Наталія Королевська, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Олександр Трухін, народний депутат від "Слуги народу";
- Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
- Євген Шевченко, народний депутат від "Слуги народу";
- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
- Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
- Дмитро Гудков, депутат Держдуми РФ (2011-2016);
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Христо Грозєв , журналіст-розслідувач видання Bellingcat;
- Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
- Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;
- Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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