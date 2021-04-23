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Чого Україні чекати від Путіна: "Свобода слова Савіка Шустера"

23 квітня, 15:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політики також будуть розбиратися, чому слуга народу Шевченко поїхав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять новий виток агресії Росії проти України, і як далеко піде російський президент Володимир Путін.

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Також політики будуть розбиратися, чому народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь на зустріч з Олександром Лукашенком. А ще обговорять, що означає, коли росіяни говорять: "Повернемо Харків".

У програмі представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера", чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.

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Гостями студії стануть:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
  • Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;
  • Олександр Корнієнко, глава партії "Слуга народу";
  • Наталія Королевська, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Олександр Трухін, народний депутат від "Слуги народу";
  • Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
  • Євген Шевченко, народний депутат від "Слуги народу";
  • Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
  • Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
  • Дмитро Гудков, депутат Держдуми РФ (2011-2016);
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
  • Христо Грозєв , журналіст-розслідувач видання Bellingcat;
  • Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
  • Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;
  • Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Росія Володимир Путін Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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