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Чего Украине ждать от Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

23 апреля, 15:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политики также будут разбираться, почему слуга народа Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток агрессии России против Украины, и как далеко пойдет российский президент Владимир Путин.

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Также политики будут разбираться, почему народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. А еще обсудят, что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков".

В программе представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера", хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.

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Гостями студии станут:

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Сергей Куницын, председатель Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советник главы Офиса президента;
  • Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";
  • Наталия Королевская, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа";
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Евгений Шевченко, народный депутат от "Слуги народа";
  • Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
  • Дмитрий Гудков, депутат Госдумы РФ (2011-2016);
  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
  • Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
  • Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Россия Владимир Путин Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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