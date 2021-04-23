Чего Украине ждать от Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток агрессии России против Украины, и как далеко пойдет российский президент Владимир Путин.
Также политики будут разбираться, почему народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. А еще обсудят, что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков".
В программе представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера", хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.
Гостями студии станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Сергей Куницын, председатель Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советник главы Офиса президента;
- Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";
- Наталия Королевская, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Александр Трухин, народный депутат от "Слуги народа";
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Евгений Шевченко, народный депутат от "Слуги народа";
- Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
- Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
- Дмитрий Гудков, депутат Госдумы РФ (2011-2016);
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
- Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
- Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
- Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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