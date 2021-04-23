Чего Украине ждать от Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

Политики также будут разбираться, почему слуга народа Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток агрессии России против Украины, и как далеко пойдет российский президент Владимир Путин.

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Также политики будут разбираться, почему народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. А еще обсудят, что значит, когда россияне говорят: "Вернем Харьков".

В программе представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера", хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.

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Гостями студии станут:

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Алексей Резников , вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Сергей Куницын , председатель Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советник главы Офиса президента;

, председатель Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советник главы Офиса президента; Александр Корниенко , глава партии "Слуга народа";

, глава партии "Слуга народа"; Наталия Королевская , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; Александр Трухин , народный депутат от "Слуги народа";

, народный депутат от "Слуги народа"; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности";

, народный депутат от "Европейской солидарности"; Евгений Шевченко , народный депутат от "Слуги народа";

, народный депутат от "Слуги народа"; Игорь Терехов , и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета; Павел Латушко , министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси; Дмитрий Гудков , депутат Госдумы РФ (2011-2016);

, депутат Госдумы РФ (2011-2016); Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "ГОРДОН";

, основатель интернет-издания "ГОРДОН"; Христо Грозев , журналист-расследователь издания Bellingcat;

, журналист-расследователь издания Bellingcat; Сергей Щербина , главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина"; Василий Воскобойник , президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству; Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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