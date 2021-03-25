Русский
$ 27,87
32,94
  1. Влада

Буде два позачергових засідання: Разумков про плани Ради

25 березня, 14:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати терміново зберуться в Раді для розгляду важливих питань

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 30 березня може відбутися два позачергових засідання парламенту.

Реклама

Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо можемо говорити, що позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться у вівторок о 13:00", – сказав він.

Спікер зазначив, що, можливо, у вівторок засідань буде навіть два:

"Також питання складання народними депутатами повноважень, які були обрані в інші органи влади або працюють, наприклад, главами ОДА. Ще два питання: оголошення виборів мера Харкова і довибори у Львівській області. В цілому, я думаю, може бути до 17-18 питань", – сказав Разумков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада пішла на карантин через локдаун. Депутати відновлять роботу в пленарному режимі з 12 квітня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада позачергове засідання Дмитрий Разумков

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язалаВлада
У Зеленського пояснили галас навколо
У Зеленського пояснили галас навколо "дивного" указу президентаВлада
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІ
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІВлада
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозру
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозруВлада
Глава РНБО розповів, хто стоїть за
Глава РНБО розповів, хто стоїть за "вкиданнями" про шкоду вакцинаціїВлада
Кулеба: Закінчити війну на Донбасі можна за тиждень, але є одна умова
Кулеба: Закінчити війну на Донбасі можна за тиждень, але є одна умоваВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти