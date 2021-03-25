Буде два позачергових засідання: Разумков про плани Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 30 березня може відбутися два позачергових засідання парламенту.
Про це він сказав в ефірі Українського радіо.
"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо можемо говорити, що позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться у вівторок о 13:00", – сказав він.
Спікер зазначив, що, можливо, у вівторок засідань буде навіть два:
- ініційоване президентом з низки економічних питань та щодо боротьби з коронавірусом;
- паралельно депутати збирають підписи, щоб заслухати силовиків щодо погромів на Банковійі дати правову оцінку.
"Також питання складання народними депутатами повноважень, які були обрані в інші органи влади або працюють, наприклад, главами ОДА. Ще два питання: оголошення виборів мера Харкова і довибори у Львівській області. В цілому, я думаю, може бути до 17-18 питань", – сказав Разумков.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада пішла на карантин через локдаун. Депутати відновлять роботу в пленарному режимі з 12 квітня.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк