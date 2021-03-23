Русский
$ 27,69
33,01
  1. Влада

Слуги народу хочуть щотижневих звітів силовиків щодо розслідування "штурму" ОПУ

23 березня, 20:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Раді зареєстровано постанову щодо подій на Банковій 20 березня

У Верховній Раді зареєстровано постанову про засудження подій, що сталися 20 березня під Офісом президента на акції в підтримку Сергія Стерненка.

Реклама

Про це повідомляє УП.

У поданій нардепами від "Слуги народу" постанові говориться, що вони засуджують дії на Банковій.

Якщо документ буде прийнято, то від МВС, СБУ та ДБР очікують швидкого, повного та неупередженого розслідування і дачі юридичної оцінки подіям під ОПУ. Від силовиків вимагають:

В тренді
Всього 80 доларів: Арахамія розкрив секрет свого відпочинку на Мальдівах
  • вивчити обставини "штурму" ОПУ і з'ясувати, чи організували і/або чи брали участь якісь політичні партії та/або пов'язані з ними особи;
  • визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події в заподіянні матеріальних збитків держмайну і забезпечити притягнення винних до відповідальності;
  • щотижня надавати комітету ВР з правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій 20 березня під ОПУ.

Від Державного управління справами хочуть, щоб в триденний строк подали в Раду інформацію про розмір шкоди, завданої будівлі. А після встановлення осіб учасників подій під ОПУ у співпраці з іншими органами державної влади вжити заходів щодо відшкодування завданої майнової шкоди.

Реклама

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що погроми на Банковій 20 березня – це не демократія і неповага до країни.

А правоохоронці вже встановили сімох учасників погромів на Банковій 20 березня і назвали імена тих, кому найближчим часом можуть повідомити про підозру.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада звіт постанова штурм стерненко слуга народа Офіс президента
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз
Ляшко взяв собі нову собаку, а в нашийнику виявилася записка (відео)
Ляшко взяв собі нову собаку, а в нашийнику виявилася записка (відео)Влада
Під Офісом президента планували бойовище: в МВС показали докази (відео)
Під Офісом президента планували бойовище: в МВС показали докази (відео)Влада
Шмигаль назвав терміни, коли Україна може вступити в ЄС
Шмигаль назвав терміни, коли Україна може вступити в ЄСВлада
Зеленський обіцяє українцям компенсацію за небезпечні
Зеленський обіцяє українцям компенсацію за небезпечні "побочки" від вакцинВлада
Заворушення на Банковій: Рада визначилася з датою позачергового засідання
Заворушення на Банковій: Рада визначилася з датою позачергового засіданняВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти