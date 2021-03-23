Слуги народу хочуть щотижневих звітів силовиків щодо розслідування "штурму" ОПУ

У Раді зареєстровано постанову щодо подій на Банковій 20 березня

У Верховній Раді зареєстровано постанову про засудження подій, що сталися 20 березня під Офісом президента на акції в підтримку Сергія Стерненка.

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Про це повідомляє УП.

У поданій нардепами від "Слуги народу" постанові говориться, що вони засуджують дії на Банковій.

Якщо документ буде прийнято, то від МВС, СБУ та ДБР очікують швидкого, повного та неупередженого розслідування і дачі юридичної оцінки подіям під ОПУ. Від силовиків вимагають:

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вивчити обставини "штурму" ОПУ і з'ясувати, чи організували і/або чи брали участь якісь політичні партії та/або пов'язані з ними особи;

визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події в заподіянні матеріальних збитків держмайну і забезпечити притягнення винних до відповідальності;

щотижня надавати комітету ВР з правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій 20 березня під ОПУ.

Від Державного управління справами хочуть, щоб в триденний строк подали в Раду інформацію про розмір шкоди, завданої будівлі. А після встановлення осіб учасників подій під ОПУ у співпраці з іншими органами державної влади вжити заходів щодо відшкодування завданої майнової шкоди.

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Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що погроми на Банковій 20 березня – це не демократія і неповага до країни.

А правоохоронці вже встановили сімох учасників погромів на Банковій 20 березня і назвали імена тих, кому найближчим часом можуть повідомити про підозру.

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