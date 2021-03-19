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Рада йде на карантин: коли повернуться депутати

19 березня, 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати вирішили скасувати один пленарний тиждень і йдуть з парламенту на три тижні

Верховна Рапа прийняла проєкт постанови, яким змінила календарний план своєї роботи у зв'язку з введеним у Києві локдауном. Відповідний документ підтримали 298 народних депутатів.

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Так, парламент скасував проведення пленарних засідань з 29 березня по 2 квітня, визначивши цей тиждень, як робота в комітетах.

Зазначимо, що наступний тиждень, з 5 по 9 квітня, за планом не був пленарним. Зберуться депутати в Раді вже 12 квітня (Погоджувальна рада), а 13-го – пленарне засідання.

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Зазначимо, що під час січневого локдауну депутати вже були на "канікулах" (робота в комітетах) три тижні.

Як ми вже писали, сьогодні у Верховній Раді виступив президент Литви Гітанас Наусєда. Головною особливістю стало те, що до депутатів він звернувся українською мовою, чим зірвав бурхливі оплески.

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Верховна Рада карантин

Джерело: Сьогодні

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