Будет два внеочередных заседания: Разумков о планах Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 30 марта может состояться два внеочередных заседания парламента.

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Об этом он сказал в эфире Українського радіо.

"По состоянию на сегодня официальных обращений ни от президента, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно можем говорить, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в 13:00", – сказал он.

Спикер отметил, что, возможно, во вторник заседаний будет даже два:

инициированное президентом по ряду экономических вопросов и по борьбе с коронавирусом;

параллельно депутаты собирают подписи, чтобы заслушать силовиков относительно погромов на Банковой и дать правовую оценку.

"Также вопросы сложения народными депутатами полномочий, которые были избраны в другие органы власти или работают, например, главами ОГА. Еще два вопроса: объявление выборов мэра Харькова и довыборы во Львовской области. В целом, я думаю, может быть до 17-18 вопросов", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада ушла на карантин из-за локдауна. Депутаты возобновят работу в пленарном режиме с 12 апреля.

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