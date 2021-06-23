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Агресія і провокація. Україна засудила Росію за обстріл британського есмінця

23 червня 2021 15:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міністр Кулеба закликає до якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорному морі після інциденту біля Фіоленту

Інцидент з російським бомбардувальником, який 23 червня відкрив попереджувальну стрільбу по британському есмінцю Defender, підтверджує необхідність посиленої взаємодії між НАТО і Україною в регіоні.

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Про це 23 червня у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він назвав те, що трапилося, наочним доказом того, що "агресивна і провокативна політика РФ у Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам".

"Я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", – написав глава МЗС в мікроблозі.

Нагадаємо, в Міноборони РФ стверджують, що есмінець Королівських ВМС Великої Британії Defender порушив "їхній" кордон біля мису Фіолент біля окупованого Криму. Екіпаж нібито попереджав про те, що відкриє вогонь, але британські моряки не відреагували.

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Після події Міністерство оборони РФ викликало військового аташе Великої Британії.

Як ми вже повідомляли, обстріл корабля стався напередодні морських навчань Sea Breeze 2021. Минулого тижня есмінець HMS Defender D36 заходив у порт Одеси.

Дивіться, про що ще говорять в Україні та світі 23 червня:

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