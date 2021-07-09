Русский
$ 27,29
32,32
  1. Влада

Українці не вірять, що зустріч Зеленського з Меркель вплине на Донбас і "Північний потік-2"

9 липня 2021 14:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Більше третини українців вважають, що в Німеччині потужний російський вплив, тому зустріч голів двох держав не вплине на припинення війни на сході України

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research. Фото: колаж "Сьогодні"

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research. Фото: колаж "Сьогодні"

Більше половини українців (64,10%) вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, не стане поштовхом до припинення війни на Донбасі.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Реклама

У той же час, 9,70% українців, згідно з опитуванням, вважають, що зустріч все-таки вплине на цю ситуацію.

Крім того, більше половини українців – 79,10% вважають, що зустріч голів держав не допоможе зупинити будівництво Північного потоку – 2. І всього лише 6% респондентів думають навпаки.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Меркель – навіщо потрібні переговори з канцлером ФРН напередодні її відставки

  • При цьому, 50% українців вважають, що Німеччина серйозно налаштована завершити будівництво Північного потоку-2.
  • 40,70% вважають, що у Зеленського недостатньо впливу для ведення переговорів на міжнародному рівні.
  • 36,50% вважають, що зупинка будівництва Північного потоку-2 можлива тільки за умови втручання з боку інших країн (зокрема США)
  • 36,00% українців думають, що в Німеччині сильне російський вплив.

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research в партнерстві з каналом "Україна" методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Реклама

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 8 липня 2021 року з 12:00 до 15:40. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Не пропусти!
Італія закрилася від світу через коронавірус! На базі збірної бували хворі журналісти

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантина – встановіть мобільний застосунок Gradus.

Застосунок для власників iPhone.

Застосунок для власників Android.

Також нагадаємо, Зеленський відповів, чого чекає від зустрічей з Байденом і Меркель.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиці
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиціВлада
"Слуга народу" вчитиметься у Компартії Китаю: реакції та найкращі меми на слова АрахаміїВлада
Це так не працює: у НАТО відповіли Зеленському про членство в Альянсі
Це так не працює: у НАТО відповіли Зеленському про членство в АльянсіВлада
На українців чекає
На українців чекає "сюрприз" від Ради – тарифи на мобільний зв'язок злетятьЕкономіка
Знову позачергові засідання:
Знову позачергові засідання: "слуга народу" про останній тиждень РадиВлада
"Проводжу час з дружиною": чим займається Медведчук під домашнім арештомВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти