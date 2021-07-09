Українці не вірять, що зустріч Зеленського з Меркель вплине на Донбас і "Північний потік-2"

Більше третини українців вважають, що в Німеччині потужний російський вплив, тому зустріч голів двох держав не вплине на припинення війни на сході України

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research. Фото: колаж "Сьогодні"

Більше половини українців (64,10%) вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, не стане поштовхом до припинення війни на Донбасі.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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У той же час, 9,70% українців, згідно з опитуванням, вважають, що зустріч все-таки вплине на цю ситуацію.

Крім того, більше половини українців – 79,10% вважають, що зустріч голів держав не допоможе зупинити будівництво Північного потоку – 2. І всього лише 6% респондентів думають навпаки.

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При цьому, 50% українців вважають, що Німеччина серйозно налаштована завершити будівництво Північного потоку-2.

40,70% вважають, що у Зеленського недостатньо впливу для ведення переговорів на міжнародному рівні.

36,50% вважають, що зупинка будівництва Північного потоку-2 можлива тільки за умови втручання з боку інших країн (зокрема США)

36,00% українців думають, що в Німеччині сильне російський вплив.

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research в партнерстві з каналом "Україна" методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 8 липня 2021 року з 12:00 до 15:40. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Також нагадаємо, Зеленський відповів, чого чекає від зустрічей з Байденом і Меркель.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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