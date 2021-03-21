Заворушення на Банковій: в Офісі президента оцінили збитки

Якщо не змити фарбу протягом 72 годин, то вона в'їсться в граніт

Збиток, нанесений протестувальниками під час протестної акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Якщо не почати змивання фарби протягом 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були побудовані в кінці XIX ст., інші добудовані на початку ХХ ст", – сказано в повідомленні.

Відео: Офис Президента Украины

Що було раніше?

20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували біля Офісу президента мітинг, який перетворився потім на маленький погром. Учасники палили фаєри, фарбою з балончиків прикрасили стіни. Били скло. Облили бензином табличку "Президент України" на вході до будівлі і підпалили її.

А під кінець влаштували "святковий салют". Здавалося, що б'ють феєрверками прямо по вікнах будівлі, в якій розташовано Офіс президента.

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Поліція практично не втручалася. Лише на початку акції спробувала відтіснити мітінгуюшіх, але отримала відсіч. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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