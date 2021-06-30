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Білорусь чекає "сумний розділ територій" за сценарієм 1939 року – Мураєв

30 червня 2021 20:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами ексдепутата, у Росії досить велика територія, тому їй "нема чого поглинати Білорусь"

Ексдепутат Євген Мураєв вважає, що Білорусь може очікувати розділ територій за сценарієм 1939 року.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що Білорусь чекає сумний сценарій розподілу кордонів 1939 року. Там теж дуже неоднорідне суспільство і дуже схоже на внутрішню ситуацію з Україною", – сказав Мураєв.

За його словами, РФ "нема чого поглинати Білорусь".

"Я не думаю, що має якийсь реальний план Москва щодо поглинання Білорусі. А навіщо? У Росії досить велика територія, дуже низька щільність населення, величезні ресурси, тому в цьому немає необхідності. Політичний союз – так", – сказав ексдепутат.

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Також ми писали про те, що ексдепутат Євген Мураєв вирішив зняти себе повноваження з управління телеканалом "Наш".

Раніше під час ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сталася словесна перепалка між секретарем РНБО Олексієм Даніловим і Євгеном Мураєвим.

Данілов заявив, що захоплення літака в Білорусі є лише початком для країни, і вона буде обов'язково вільною і демократичною. На що експолітик Євген Мураєв відповів, нібито Данілов сприяє "конституційній зміни влади в сусідній державі". Водночас Данілов відповів, що, ймовірно, Мураєв "їсть російський хліб".

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