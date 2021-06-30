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Беларусь ждет "печальный раздел территорий" по сценарию 1939 года – Мураев

30 июня 2021 20:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам экс-депутата, у России достаточно большая территория, поэтому ей "незачем поглощать Беларусь"

Евгений Мураев считает, что РФ "незачем поглощать Беларусь"

Евгений Мураев считает, что РФ "незачем поглощать Беларусь"

Экс-депутат Евгений Мураев считает, что Беларусь может ожидать раздел территорий по сценарию 1939 года.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что Беларусь ждет печальный сценарий раздела границ 1939 года. Там тоже очень неоднородное общество и очень похоже на внутреннюю ситуацию с Украиной", – сказал Мураев.

По его словам, РФ "незачем поглощать Беларусь".

"Я не думаю, что имеет какой-то реальный план Москва по поглощению Беларуси. А зачем? У России достаточно большая территория, очень низкая плотность населения, огромные ресурсы, поэтому в этом нет необходимости. Политический союз – да", – сказал экс-депутат.

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Также мы писали о том, что экс-депутат Евгений Мураев решил снять себя полномочия по управлению телеканалом "Наш".

Ранее во время эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла словесная перепалка между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Евгением Мураевым.

Данилов заявил, что захват самолета в Беларуси является только началом для страны, и она будет обязательно свободной и демократической. На что экс-политик Евгений Мураев ответил, якобы Данилов содействует "конституционной смене власти в соседнем государстве". В свою очередь Данилов ответил, что, вероятно, Мураев "ест российский хлеб".

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