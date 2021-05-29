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Данілов звинуватив екс-політика в тому, що він "їсть російський хліб і сповідує Путіна" – скандал в прямому ефірі

29 травня, 00:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Секретар РНБО вважає, що Євген Мураєв є людиною російського шовінізму

Під час ефіру ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що захоплення літака в Білорусі є лише початком для країни, і вона буде обов'язково вільною і демократичною.

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На що екс-політик Євген Мураєв відповів, нібито Данілов сприяє "Конституційній зміні влади в сусідній державі". Водночас Данілов відповів, що ймовірно, Мураєв "їсть російський хліб".

"Ви є людиною російського шовінізму, людиною, яка сповідує Путіна (президента РФ – Ред.), як свого лідера", – заявив Данилов.

Водночас Мураєв запитав: "Чому тоді я тут, а не в тюрмі?" .

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне розслідування після перепалки між журналістом Юрієм Бутусовим і екс-депутатом Євгеном Мураєвимв ефірі телеканалу "Україна 24".

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