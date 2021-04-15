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Бази ЗСУ в Україні треба розміщувати за найвищими стандартами НАТО – Яценюк

15 квітня, 11:30

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Політик назвав завданням номер один для України отримання Плану дій щодо членства в НАТО

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк вважає, що зараз Україні реально домогтися підписання Плану дій щодо членства в НАТО, тому і українські військові мусять бути облашовані за стандартами Альянсу.

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Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

Відповідаючи на запитання стосовно можливості розміщення на території України баз НАТО для стримування російської агресії, Яценюк зазначив: "Треба бути реалістом, а не мрійником. Зараз треба розміщувати військові бази українських Збройних Сил, які оснащені за найвищими стандартами НАТО. От це – реально. А все інше – це прожекти".

На його думку, зараз реально домогтися підписання Плану дій щодо членства в НАТО, спільних навчань та фінансової допомоги від наших західних партнерів. Це буде реалізмом, прагматизмом і адекватністю, каже політик.

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Яценюк наголосив, що зараз влада почала більш-менш адекватно діяти на міжнародній арені: "Ті кроки, які вони здійснюють на міжнародній арені, зараз правильні. Але поки що це кроки, які більше мають промовистий характер, а не дієвий. Треба перейти до конкретних дій".

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"Номер один – План дій щодо членства в НАТО. Номер два – спільна підтримка всіх країн-членів НАТО і Великої сімки проти російської агресії. Номер три – фінансова підтримка. Номер чотири – постачання зброї для України. Номер п’ять – санкції проти Росії. І номер шість – це заборона "Північного потоку", – наголосив Яценюк.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран закликав Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО. На його думку, це буде сигнал, який зможе запобігти подальшій ескалації ситуації на кордоні нашої держави.

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НАТО пдч Арсеній Яценюк ВСУ військова база
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