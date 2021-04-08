"Робимо все від нас залежне": в РНБО розповіли про боротьбу за ПДЧ в НАТО

Україна б вже хотіла отримати План для членства в НАТО, каже Данілов

Україна робить все від неї залежне, аби якомога швидше отримати План для членства в НАТО.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб це сталося якомога швидше", – сказав він.

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На уточнююче запитання журналіста про те, скільки часу – тижнів або місяців – це може зайняти, Данілов відповів: "Ми б хотіли, щоб це вже сталося".

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Нагадаємо, що 6 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс "єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі".

Після цього кілька країн-членів НАТО – зокрема, Латвія і Литва – відкрито підтримали цю ідею. США теж висловилися за входження України до військового альянсу, але зазначили, що це рішення має прийматися всіма країнами блоку.

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А ось в уряді Німеччини заявили, що надання Україні ПДЧ на цей момент знаходиться не на порядку денному.

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