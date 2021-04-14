Таран озвучив засіб проти імперської політики та агресивних намірів Росії

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що Росія поводиться настільки агресивно стосовно України тому, що продовжує дотримуватися своєї старої імперської політики.

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По це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Виступаючи перед членами підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони, Таран зауважив, що своїх агресивних намірів Росія не приховувала ніколи.

"Зараз російські ЗМІ є інструментом цинічної пропаганди, через які поширюються звинувачення України у провокаціях. Але заявляю відповідально: сьогодні Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії", — зазначив Таран.

Європейські парламентарі засудили провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону і підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Таран нагадав, що поради країн Заходу не провокувати Російську Федерацію 2014-го призвели до втрати Криму і Донбасу.

"Я закликаю вас подати недвозначний знак Росії, що Україна більше не сама, як це було у 2014-му. І найкращою демонстрацією цього було б рішення надати нашій державі План дій щодо членства в НАТО. Це буде сигнал, який, на мою думку, зможе запобігти подальшій ескалації", — додав міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Таран заявив, що Росія може напасти з окупованого Криму, щоб отримати доступ до води, але й не виключена військова провокація на Донбасі.

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