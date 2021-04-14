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Таран озвучив засіб проти імперської політики та агресивних намірів Росії

14 квітня, 22:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Європа має подати недвозначний знак Росії, каже міністр оброни України

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що Росія поводиться настільки агресивно стосовно України тому, що продовжує дотримуватися своєї старої імперської політики.

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По це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Виступаючи перед членами підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони, Таран зауважив, що своїх агресивних намірів Росія не приховувала ніколи.

"Зараз російські ЗМІ є інструментом цинічної пропаганди, через які поширюються звинувачення України у провокаціях. Але заявляю відповідально: сьогодні Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії", — зазначив Таран.

Європейські парламентарі засудили провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону і підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Таран нагадав, що поради країн Заходу не провокувати Російську Федерацію 2014-го призвели до втрати Криму і Донбасу.

"Я закликаю вас подати недвозначний знак Росії, що Україна більше не сама, як це було у 2014-му. І найкращою демонстрацією цього було б рішення надати нашій державі План дій щодо членства в НАТО. Це буде сигнал, який, на мою думку, зможе запобігти подальшій ескалації", — додав міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Таран заявив, що Росія може напасти з окупованого Криму, щоб отримати доступ до води, але й не виключена військова провокація на Донбасі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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НАТО пдч Європарламент агресія агресія Росії агресія відносно України Андрій Таран

Джерело: Сьогодні

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