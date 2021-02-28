Байден може відвідати саміт Кримської платформи в Києві – Джемілєв

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може взяти участь у міжнародному саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня в Києві.

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Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на заході, присвяченому Дню опору окупації Криму і Севастополя, передає "Крим. Реалії".

"Багато країн світу, зокрема країни Ради Європи, США, вже висловили згоду (приєднатися до Кримської платформі. – Ред.). Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що зокрема й Джо Байден 23-го числа буде тут", – сказав Джемілєв.

За його словами, українська влада має намір "дуже ретельно працювати", щоб президент США відвідав саміт у Києві.

Джемілєв підкреслив, що вважає Кримську платформу істотним кроком на шляху до деокупації Криму.

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"Тему деокупації Криму Путін взагалі обговорювати не хоче. І нахабно заявляє те, що це земля Росії, і те, що там діється, на окупованій території – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим, зрозуміло, ні Україна, ні світова спільнота, ні в якій мірі не може погодитися, і робитимуться необхідні заходи з деокупації", – упевнений він.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні саміту Кримської платформи.

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Ми також повідомляли, що в річницю окупації Криму Росією президент США Джо Байден заявив, що Крим – це Україна і пообіцяв допомагати Україні в протистоянні російській агресії.

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