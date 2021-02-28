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Байден может посетить саммит Крымской платформы в Киеве – Джемилев

28 февраля, 01:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Джемилев считает Крымскую платформу важным шагом на пути к деоккупации Крыма

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может принять участие в международном саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа в Киеве.

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Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на мероприятии, посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает "Крым. Реалии".

"Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться к Крымской платформе. – Ред.). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что в том числе и Джо Байден 23-го числа будет здесь", – сказал Джемилев.

По его словам, украинские власти намерены "очень тщательно работать", чтобы президент США посетил саммит в Киеве.

Джемилев подчеркнул, что считает Крымскую платформу существенным шагом на пути к деоккупации Крыму.

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"Тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории – это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут предприниматься необходимые меры по деоккупации", – уверен он.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине саммита Крымской платформы.

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Мы также сообщали, что в годовщину оккупации Крыма Россией президент США Джо Байден заявил, что Крым – это Украина и пообещал помогать Украины в противостоянии российской агрессии.

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