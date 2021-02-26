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"Крим – це Україна": Байден зробив важливу заяву

26 лютого, 16:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американський лідер нагадав, що 26 лютого 2014 року Росія порушила міжнародне право

Президент США Джо Байден заявив, що Крим – це Українаі пообіцяв допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

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Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Він нагадав, що 26 лютого 2014 року Росія порушила міжнародне право, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, вторгшись до Криму.

"У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна", – сказав Байден.

Американський президент пообіцяв, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Росією, і США будуть разом з Україною протистояти агресії окупантів.

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"Ми продовжимо роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію в Україні", – сказав американський лідер.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо Криму. Він звернувся до жителів півострова двома мовами.

Гори, море і ностальгія. Подкаст "Сьогодні", в якому зізнаємося у любові Криму.

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США Крим Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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