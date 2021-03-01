Аварія за участю Дубінського: поліція відкрила справу

У поліції розповіли, чи всі участники аварії були тверезими

Сьогодні народні депутат Олександр Дубінський потрапив у ДТПі за фактом цієї аварії поліція відкрила провадження.

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Про це розповів заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, передає Українська правда.

За його словами, зараз встановлюються обставини події та очікується від медиків висновок щодо тілесних ушкоджень всіх учасників ДТП.

"Зараз відкрито провадження по ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху. – Ред.)", – сказав Тракало.

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Також джерела в правоохоронних органах підтвердили "УП", що за кермом дійсно був Олександр Дубінський, який вилетів на "зустрічку" і зіткнувся з іншою машиною. При цьому всі учасники ДТП були тверезі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 лютого на засіданні фракції "Слуга народу" було прийнято рішення про виключення Дубінського, а наступного дня вже в Раді офіційно оголосили, що він більше не "слуга народу".

Відео: Сьогодні

А почалося все з того, що спочатку США ввели санкції проти Дубінського і ще деяких громадян України за втручання у американські вибори. А днями в "Слузі народу" неофіційно заявляли, що їх колегу виключають нібито не стільки за санкції, скільки за хамство стосовно президента України під час останніх його виступів на ТБ.

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