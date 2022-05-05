Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Заарештованого в Іспанії Шарія відпустили? Розповідаємо все, що відомо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 14:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" звернувся до адвокатки пропагандиста Сталіни Гуревич
Анатолія Шарія могли випустити під підписку про невиїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
Анатолія Шарія могли випустити під підписку про невиїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що затриманого пропагандиста Анатолія Шарія нібито відпустили під підписку про невиїзд. Блогер має повернутися до Барселони. За попередньою інформацією, йому слід чекати на закінчення розгляду процесу про екстрадицію в Україну.

Сайт "Сьогодні" розповість подробиці.

Реклама

Так, у російських ЗМІ пишуть, що Шарія нібито відпущено під підписку про невиїзд.

"Він чекатиме у себе вдома у Каталонії закінчення розгляду процесу про екстрадицію в Україну", – сказано в одному з російських Telegram-каналів.

Крім того, колишній народний депутат Ілля Кива написав у Telegram таке:

"За моєю інформацією, Шарія відпущено під підписку про невиїзд і він повернеться до Барселони, де чекатиме судового рішення про екстрадицію. Чекаю на підтвердження", – сказав Кива.

Про те, чи правда, що Анатолія Шарія відпустили під підписку про невиїзд, сайт "Сьогодні" спитав у його адвокатки Сталіни Гуревич.

Реклама

"Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", – повідомила нам Гуревич.

У чому звинувачують Шарія?

  • У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
  • У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
  • У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.
  • 4 травня Шарія затримали в Іспанії. На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.

  • Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція."Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Зазвичай таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артилерія 499
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 169
РСЗВ
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1007
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39014.53

Bitcoin Cash (BCH)

295.8

Binance Coin (BNB)

401.3

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

31

Litecoin (LTC)

103.96

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти