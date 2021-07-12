Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: що обговорювали

Ситуація на Донбасі, епідемія коронавірусної хвороби в Україні і вступ до ЄС та НАТО стали важливими темами на переговорах глави держави в Берліні

Зеленський зі Штайнмаєром обговорили реформи в Україні / Фото: Офис Президента Украины

У ході свого робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Франк-Вальтером Штайнмаєром і обговорив з ним низку важливих для нашої країни питань.

Про це повідомили в Офісі президента.

Серед питань, які обговорювалися, – безпекова ситуація на сході України. Зеленський вказав на те, що Україна робить все можливе задля мирного врегулювання на Донбасі.

Порушувалася і тема прагнення України вступити в Євросоюз і НАТО та реалізації цієї мети, а також прогресу у втіленні основоположних реформ у країні, зокрема судової та антикорупційної.

Зеленський розповів про антиолігархічний законопроєкт – він вважає, що його реалізація разом з іншими законами відокремить великий бізнес від політики. Штайнмаєр вважає, що цей закон забезпечить більшу прозорість і поліпшить бізнес-клімат у країні, що зацікавить німецьких підприємців в інвестуванні в українську економіку.

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Крім того, президент розповів про ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію в Україні, наголосивши на важливості дійової підтримки з боку ЄС і Німеччини, зокрема в забезпеченні українців вакцинами.

Співрозмовники відзначили важливість збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, над чим активно працюють в обох країнах.

Нагадаємо, що Зеленський перебуває в Німеччині вже другий день. Напередодні він зустрівся з найімовірнішим наступником канцлера Ангели Меркель – прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Арміном Лашетом.

Надалі він проведе переговорити і з самою Меркель. Раніше ми писали, які питання вони обговорюватимуть.